Gustavo Garzón suele opinar sobre los momentos políticos del país. En relación al actual, señala: “Lo peor de este modelo de país es todo. Lo que más duele es lo vengativo. Es un gobierno vengativo que instala odio y que manda presa a gente inocente, más allá de los males económicos. Eso de los presos sin condena me genera una indignación muy grande. Y no pienso en la revancha porque nosotros no somos como ellos”, expresa sin pelos en la lengua. “Pienso en tener algún día en tener un país mejor, donde no sólo esté mejor la economía sino donde el ser humano sea respetado por el Estado, contenido, acompañado, apoyado y no engañado. Esta gente dice una mentira atrás de otra. Es vergonzoso. Mienten y mienten y mienten para sostener esto que no es más que un desastre. Intentan dibujar no sé qué pero es un desastre económico y social”, afirma el actor.