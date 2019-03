Ya comenzaron las grabaciones de El marginal 3, la nueva temporada de la exitosa serie creada por Sebastián Ortega, Underground y Contenidos Públicos S. E. Protagonizada por Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi (foto) y Gerardo Romano, contará con las incorporaciones de Ana María Picchio, Alejandro Awada, y de Garzón. La tercera temporada se centra dos años después del “motín de las palomas”, y un año antes del secuestro de Luna Lunati. Los hermanos Borges han consolidado su poder en el penal de San Onofre. Ahora necesitan tramar un plan para recaudar mucho dinero rápido porque tienen posibilidad de “comprar” su libertad. A pedido de Antín, los Borges deben proteger a un interno recién llegado, hijo de un empresario poderoso. “Yo la vi recién ahora porque las cosas de presos me impresionan. Lo de las cárceles me resulta muy doloroso. En general, no vi ningún programa de presos, pero éste lo vi porque tengo que trabajar ahora, aunque si bien es un programa de presos está muy bien hecho y muy bien actuado”, reconoce Garzón. “Interpreto a un hombre de mucho poder, padre de un personaje nuevo que va a hacer Lorenzo Ferro, el chico de El Angel. En un accidente, el hijo mata a los amigos que iban con él en el auto y va preso. Me propongo sacarlo de la cárcel”, anticipa Garzón.