En sus festejos siempre se lleva el dedo a la sien. ¿Qué papel cumple la mentalidad para poder lograr los objetivos?

–La mentalidad ocupa el papel más importante. Considero que si un jugador no está bien mentalmente es imposible que juegue al fútbol o no es probable que lo haga bien. Muchas veces es la cabeza la que te lleva hacia adelante, la que hace que tu cuerpo sienta menos el cansancio y los dolores. Me parece que la mentalidad de una persona, y en este caso de un jugador de fútbol profesional, es fundamental para que el resto funcione. Siempre digo lo mismo, podés estar diez puntos físicamente, podés ser un crack técnicamente, pero si no estás bien de la cabeza es imposible jugar. O por lo menos hacerlo bien.