Copa libertadores

S. CRISTAL: P. Alvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Lobatón, Cazulo, Calcaterra; C. Gonzales, Herrera, C. Palacios. DT: C. Vivas.

GODOY CRUZ: R. Ramírez; Abecasis, Viera, Cardona, Aleo; A. González, Andrada, Bernardello, K. Gutiérrez; Lucero, S. García. DT: L. Bernardi

Estadio: Sporting Cristal

(Lima, Perú).

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Hora: 21.30. TV: Fox Sports.

* Grupo C

Primera B nacional

I. Rivadavia-Sarmiento 21.40