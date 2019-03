Para los que aman bailar blues, ya es obligatorio. Después de todo, es la cuarta edición del festival Aires de Blues y los que lo probaron difícilmente resistan la tentación de repetirlo. Para los que aún no lo descubrieron, es una nueva oportunidad. La movida empieza el viernes a la noche (22:30) en Gorriti 3956, con una clase introductoria para los/las que no bailan nada, o poquito, o se las rebuscan, o son buenes pero quieren ser mejores. La fiesta es completa porque tocan Daniel De Vita y Nico Smolian and his Southern Jukes. El sábado (misma hora y lugar) es el turno de César Valdomir, Xime Monzón y An Díaz. Y hay un plus: los mejores profesores ofrecen su show de bailes. El cierre a toda orquesta llega el domingo con Gabriel Grätzer and the Big Tequilas.

En el medio, mejor dicho durante el sábado y el domingo en distintos horarios, hay clases con tres niveles (empezando por los que nunca bailaron) con profesores formados en EE.UU. y responsables de la movida en Argentina. También vienen especialmente profesores estadunidenses y brasileños. Para los que quieran hacer una inmersión diferente, algunas de las clases son brindadas por músicos especializados en el origen del Blues, que transmitirán cómo se interpreta la música en conjunto con la danza.

El costo del festival completo son 2000 pesos, por todo el fin de semana. El paquete para novatos es de 1200, e incluye las tres fiestas y sólo el sábado de clases. Para los que quieran probar la experiencia, cada noche sale 200 pesos comprando en puerta (Mas información e inscripciones en www.airesdeblues.com).