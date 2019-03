Estudiantes, influencers y actrices se sumaron a la campaña lanzada por Amnistía Internacional para exigir la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las escuelas del país. “A pesar de que hace más de trece años que la ley está vigente, 8 de cada 10 estudiantes dijeron que no reciben educación sexual en sus escuelas”, aseguraron desde AI, organización que llevó la imagen de la percha -en alusión a los abortos clandestinos- a la contratapa del The New York Times cuando el Senado rechazó la legalización del aborto.

"Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar", sostiene el rap que escribió un grupo de jóvenes para sumarse a la campaña.

La directora de Amnistía Internacional, Mariela Belski, sostuvo que en Argentina 7 de cada 10 embarazos adolescentes no son intencionales por lo que la educación sexual es fundamental para prevenirlos. “La ESI es un derecho clave para que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud, su cuerpo y su sexualidad”, agregó.

“Con la frase ‘No la cuelguen con la ESI’ hacemos referencia a la urgencia de implementar la ley de educación sexual y usamos la imagen de la percha porque es un símbolo que representa a los abortos clandestinos. Con más información los jóvenes tienen más posibilidades de decidir y evitar embarazos no deseados", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Para Amnistía, el inicio del ciclo lectivo es un momento fundamental para recordar a las autoridades la obligación de implementar efectivamente la ESI, ley nacional que fue aprobada en el 2006.