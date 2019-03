"Esta lista representa vocación por transformar, para que Rosario tome otro camino, basada en capacidad de gestión y no en declaraciones", señaló Carola Nin, quien encabeza la lista de precandidatos a concejales de Encuentro por Santa Fe en el frente Juntos, que apoya la precandidatura a gobernadora de María Eugenia Bielsa. La ex ministra de Educación dijo que con Bielsa comparten "la misma pasión por el hacer y las visiones sobre los problemas de Rosario, eso hizo que podamos construir este espacio, coincidimos en los diagnósticos y en las posibles soluciones". En una interna que promete ser muy competitiva, Nin consideró que "el peronismo tiene diferentes expresiones y la gente va a ser la que ordene". Según la precandidata, Rosario "tiene varios temas recurrentes que no encuentran solución, tenemos que volver a mirar los temas locales".

En diálogo con Rosario/12, Nin consideró que su espacio está integrado por personas que conocen el Estado en sus diferentes niveles. "Eso le aporta solidez a nuestra lista y a nuestra propuesta", planteó. "Estamos felices y confiados de la tarea que nos estamos dando. Esta es una etapa donde hay que entender las reglas del juego. El peronismo tiene diferentes expresiones y la gente va a ser la que ordene quién quiere que la encabece, quiénes las secunden y las que sean parte de esta nueva etapa. Nosotros vamos con humildad pero confiados en nuestro trabajo, venimos a sumar"; agregó.

En su intento por volver a ocupar una banca, fue concejala durante dos años cuando reemplazó a Héctor Cavallero en 2015, Nin indicó que en materia legislativa la ciudad tiene "varios temas recurrentes que no encuentran solución. Hace muchos años que los temas locales tienen que ver con la basura, con la falta de obras. Hay un déficit en la política cultural, social y educativa del municipio".

Para la ex concejala, "Rosario tiene además un enorme déficit en cómo se gasta, cómo se ordenan los recursos. En su Presupuesto 2019, Rosario va a gastar casi lo mismo en pagar deuda que en obra pública, éste es el problema que tenemos que resolver. Si logramos tener un estado desendeudado, que no viva tomando créditos para hacer las obras, hoy podríamos estar duplicando la inversión en obra pública".

Según Nin, "existe un gran desafío de tomar otro camino para empezar a resolver los temas en forma definitiva y no mágicamente. Uno escucha a los políticos en Rosario y parece que mañana van a resolver el tema del pavimento, de las cloacas. Y cuando visitamos un barrio vemos que hace 25 años que tiene el pavimento provisorio y se inundan porque todavía no se terminaron las obras".

La precandidata fue tajante: "Tenemos que dejar de ser la ciudad que cree que la obra pública es un privilegio, y que cuando se está terminando el ejercicio del Presupuesto se saca de la obra pública para cubrir en otro lado".