El candidato a gobernador de Cambiemos en Chubut, Gustavo Menna, siguió el mismo camino que Héctor “Pechi” Quiroga e intentó despegarse de Mauricio Macri. “Yo no soy representante del gobierno nacional. Yo soy, en todo caso, representante de la gente que nos permitió en el 2017 hacer una elección con un gran acompañamiento que trascendió posiciones y opiniones partidarias”, sostuvo Menna. Quiroga, antes de salir tercer en Neuquén, había iniciado una tardía estrategia de despegue similar: “A mí no me parió Cambiemos”, había dicho, y había asegurado que si ganaba estaba dispuesto a tomar medidas contra la voluntad de Macri. En Chubut, parecen haber tomado nota del resultado obtenido por Quiroga, por debajo de sus porcentajes históricos, y comenzaron el despegue temprano. Radical al igual que Quiroga, Menna dijo que lo ocurrido en Neuquén no se puede trasladar a Chubut “porque cada provincia tiene sus propias particularidades”.