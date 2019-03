Mientras el dólar y las tasas siguen subiendo, el Presidente sigue haciendo campaña con la seguridad. Después de la liberación de un ladrón que había sido detenido por el robo de un reloj a una pareja de turistas griegos, Mauricio Macri escribió en su cuenta de Twitter: “Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes”. “La Procuración ya dio la instrucción de no liberar motochorros y menos en casos de flagrancia. Necesitamos que actúen pensando en los ciudadanos para que esto no se siga repitiendo”, agregó el mandatario. El hecho ocurrió el domingo en la avenida 9 de Julio y Tucumán, a dos cuadras del Obelisco, cuando tres delincuentes, dos de ellos en moto, atacaron a un hombre y una mujer de nacionalidad griega, quienes se hallaban paseando por el lugar. El ladrón fue excarcelado menos de 24 horas después por orden de un juez, que de acuerdo a las leyes vigentes decidió liberarlo porque no tenía antecedentes y por el tipo de hecho delictivo.