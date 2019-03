El Tribunal Supremo de Justicia de España abrió la puerta para que los padres divorciados no tengan que mantener a sus hijos. Los jueces establecieron que los progenitores podrán alegar motivos para cortar la manutención al ser mayores de edad. Por caso, la pensión alimenticia podrá sacarse en caso de mal desempeño académico. Incluso la falta de apego y de relación puede ser un causal.

La sentencia establece que la manutención puede cesar si la situación es culpa de los hijos y esto se puede probar. El caso que puede sentar jurisprudencia refiere a un divorciado que pidió la extinción de la pensión a sus dos hijos de 25 y 20 años. El demandante alegó que no ve al mayor desde hace una década y que la menor no tiene relación con él desde 2011. El hombre sostuvo que tiene dificultades económicas para pasarle la pensión a su ex esposa y que a la nula relación con sus hijos se suma que no hay logros académicos de parte de ellos.

La Justicia le dio la razón en primera instancia no por el lado económico o académico del reclamo, sino por la “absoluta desafección” entre padre e hijos. Los dos jóvenes incluso fueron citados como testigos y confirmaron el “total desapego”. El varón llegó a admitir que impidió que su padre recibiera información sobre su desempeño como estudiante. La hija planteó que “no tenía interés en volverle a ver”.

Ante estos elementos, el juez de primera instancia justificó el fin de la pensión por la "reiterada e ininterrumpida carencia de relaciones afectivas y de comunicación" entre padre e hijos. El magistrado sostuvo que mantener la pensión supondría un "enriquecimiento injusto a costa de un padre al que sus hijos han alejado de sus vidas".

Entonces llegó la apelación de la madre. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el fallo. Y el caso llegó al Tribunal Supremo. En la máxima instancia, los jueces no responsabilizaron por la ruptura de relaciones a los hijos. De allí que el Tribunal decidiera mantener la pensión, pero hizo una interpretación del Código Civil español que puede generar nuevas querellas de padres divorciados sin relación con los hijos a los que mantienen, de acuerdo a lo informado por El País de Madrid.

La ley en España no establece que la falta de apego puede derivar en el cese de la pensión, pero el Tribunal Supremo citó al Código Civil de Cataluña, que habla de "la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar" como causal para desheredar y no pagar pensión por alimentos. "Cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido, es lícita su privación", dicen los jueces, en relación al principio de solidaridad familiar que alega la legislación catalana.