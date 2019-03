El juez de Dolores Ramos Padilla lamentó que su juzgado esté "trabajando solo" para avanzar en la investigación por asociación ilícita que tiene como detenido al falso abogado Marcelo D'Alessio y como imputado al fiscal Carlos Stornelli. El magistrado adelantó que la red de espionaje ilegal está vinculada a "la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos (nacionales y provinciales), las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales), los poderes políticos y los medios de prensa".

"No tenemos medios, hemos pedidos recursos y colaboración en temas de informática", agregó el juez luego de explicar que las computadoras con las que cuentan en el tribunal de Dolores son obsoletas para estudiar toda la documentación secuestrada, y que no cuenta con técnicos propios que puedan agilizar la apertura de los software. Según el juez, debido a la falta de recursos informáticos para analizar la documentación secuestrada de la casa del falso abogado, hizo que hasta el momento sólo se analizó "un cuarto del total". En el mismo sentido, Padilla señaló que aún no se pudieron desencriptar los mensajes del Telegram del Iphone 10 secuestrado a D'Alessio.

"Cuando me di cuenta de la dimensión de la investigación comencé a solicitar recursos e hice un pedido a la Corte Suprema, que se adjuntó a otro pendiente desde 2015", ejemplificó el juez respecto de la situación en la que se está llevando adelante la instrucción.

El magistrado también subrayó la falta de un pronunciamiento por parte del procurador de la Nación, Eduardo Casal, a quién el juez de Dolores le envío una carpeta con las prueba que respaldan la imputación del fiscal Stornelli y destacó el particular episodio que vivió ante la negativa del Servicio Penitenciario Federal —dependiente del Minsiterio de Justicia— de trasladar a D'Alessio por "falta de recursos" para la ampliación de su declaración y señaló otros problemas de recursos para avanzar con la investigación.

Respecto de la situación del fiscal Stornelli, quien hasta el momento se negó a declarar, Ramos Padilla recordó que "goza de la presunción de la inocencia" y lo volvió a convocar: "En el marco de una indagatoria es donde cualquier ciudadano tiene derechos constitucionales de responder a toda clase de imputación y en todo caso, él deberá aportar los medios de prueba para demostrar que ese hecho no es como se lo imputa".