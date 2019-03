En su exposición ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez Ramos Padilla reveló que en la investigación encontró que "había diputados que eran usuarios" de la red de espionaje ilegal que investiga como parte de una asociación ilícita e hizo escuchar a los legisladores presentes un audio que el falso abogado Marcelo D'Alessio envió a un número registrado a nombre de la legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto días después del allanamiento de su casa en el country Saint Thomas, en el que le adelanta que será detenido y le pide indicaciones para enviarle una de sus informes. "Decime qué carajo hago con la información, si te lo mando con un pendrive, en un sobre", se escucha decir a D'Alessio.

"Mirá 'Pau', el que armó esto es un AFI de línea Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna de la interna. Cómo se vincula un tipo de Angelici con un operador de CFK, de esto yo no entiendo nada, pero sé quién es", agrega el falso abogado respecto del allanamiento que sufrió en su casa, mientras que en un segundo audio, D'Alessio le pide indicaciones de cómo enviarle información de inteligencia ante la presunción de que sería detenido. "Vale la pena por, como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena", le asegura el falso abogado a la legisladora.

Ramos Padilla resaltó que el nombre de la legisladora surge de la agenda del celular Iphone 8 de D'Alessio, pero resaltó que podría ser un intento del detenido para involucrar a la legisladora. "Ella tiene todo el derecho de venir al tribunal y hacer las aclaraciones pertinentes", indicó el juez de Dolores, que no dio nombres del resto de los legisladores que habrían utilizado los servicios de la red de espionaje.

"Bueno 'Pau', entiendo si no me querés atender por Whatsapp o nada. Hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y, bueno, me traje una hora y media de toda la información. Ya sé cómo se planificó la cama, todo", añade en el segundo audio divulgado en la Comisión de Libertad de Expresión. "Ya descubrí, manipularon todo: audios, videos. Quieren imputar a todos, hasta a mi abogado quieren imputar", intenta victimizarse el falso abogado.

Luego, el monólogo de D'Alessio se concentra en la parte que involucraría a la legisladora como usuario de los servicios de la red de espionaje: "Tengo quién es este famoso Etchebes. Es la pata que faltaba. Era el cajero de De Vido antes de ser el cajero de Campillo y le robó dinero a De Vido, por eso voló y se empezó a sacar el dinero de De Vido. Hay un montón de gente atrás de esto. Es tremendo lo que descubrimos. Lo hice solito sin nada", se jacta antes de pedir indicaciones acerca de cómo proseguir ante su inminente detención.

"Vale la pena por, como dijiste vos, no sé si por mí o por los cuadernos, pero vale la pena. Son 164 megas, decime qué carajo hago con eso, si te lo mando con un pendrive, en un sobre, con alguien a nombre de Martín Catalano para que te lo dé. Olvidate que este tipo me lleva en cana así sea por extorsión, por lo que sea. Pero quiero dárselo a alguien para que lo vea", finaliza el audio.

En la previa de la audiencia en Diputados, a la que no asistieron los legisladores de la bancada de Cambiemos y otros del Peronismo Federal, Oliveto había objetado la exposición del magistrado: "Que un juez se preste al show de un partido político habla del poco apego a las normas institucionales. Profunda preocupación por la violencia política K."

Por su parte, el jefe de bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, fue el último en tomar la palabra en la audiencia especial, tras escuchar los audios de D'Alessio que dejan abierta la sospecha sobre la complicidad de algunos diputados y diputadas en la red denunciada. "Hace mucho que digo que Carrió consume informes de inteligencia en sus investigaciones. Ella y Oliveto no investigan, juegan al Burako, y los que investigan son los de la banda que les pasa los informes", apuntó Rossi, quien consideró que ambas diputadas "hicieron mucho daño a dirigentes políticos" con informes que "están llenos de conjeturas que apuntan en una determinada dirección".