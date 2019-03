“Mi despido es por haber denunciado al gobierno de Tucumán por no cumplir con lo que establece la ley. Por eso, soy despedida sin justa causa. Realizamos una denuncia ante el Inadi por discriminación ideológica y política. Cómo Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Tucumán hemos recibido la solidaridad de diversas organizaciones, incluso de colectivos que comparten lista con (Juan) Manzur (Gobernador de Tucumán). Espero que dejen de perseguir a quienes defendemos y garantizamos derechos. No nos van a disciplinar. La sociedad argentina ha dado un salto cualitativo y lucha por la ampliación de derechos, no por la restricción y la coerción. Por eso Manzur, (Gabriel) Yedlin y quiénes obstruyen el libre ejercicio democrático van a tener costos en sus gestiones”, denunció Fernanda Fernández, despedida por luchar por el aborto legal en una provincia que torturó a una niña de 11 años violada y en donde ahora se criminaliza a lxs médicos que la atendieron.

“El gobierno de Tucumán una vez más demostró su costado antiderechos. Nuestra compañera Fernanda Fernández, de la comisión de Articulación Federal de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue despedida de su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Gabriel Yedlin, como clara represalia por su activismo a favor de los derechos humanos. Denunciamos por persecución política y discriminación laboral a la máxima autoridad provincial, gobernador Juan Manzur por este acto de disciplinamiento a una compañera defensora de los derechos humanos, quien, además recibió amenazas por cuestionar acciones de lxsfuncionarixs y agentes del Estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”, incriminó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.