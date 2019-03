La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lanzó varias frases para su antología de antikirchnerismo rabioso. En una encendida defensa del fiscal Carlos Stornelli, investigado por varios delitos –entre ellos el de extorsión junto al falso abogado Marcelo D’Alessio–, Alonso sostuvo que “lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como a (el fiscal Alberto) Nisman”. La funcionaria macrista comparó así la muerte del ex titular de la Unidad AMIA con la situación que enfrenta uno de los responsables de la causa de las fotocopias de los cuadernos. En esos dichos, no sólo afirmó que Nisman fue asesinado –apreciación que no tiene respaldo en ninguna sentencia judicial– sino que se lo atribuyó directamente al kirchnerismo. Unas horas antes, en la presentación del proyecto de ley de Etica Pública en el Congreso, Alonso se había cruzado con varios legisladores de la oposición que le reprocharon su labor en la OA, inexistente cuando se trata de conflicto de intereses del macrismo.

Invitada a uno de los programas de televisión afines al Gobierno, Alonso ensayó su interpretación sobre la causa que involucra a Stornelli, integrantes orgánicos e inorgánicos de la AFI y periodistas. “Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman que los denunció por hacer un acuerdo espurio con Irán y Venezuela”, señaló, en referencia al Memorándum de Entendimiento que tenía por objetivo lograr la declaración de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA.

Dedicada a desestimar las acusaciones contra la gestión de Mauricio Macri y a presentarse en los procesos contra Cristina Kirchner, Alonso añadió que la administración actual está “destapando ollas de basura que vivió en los sótanos y no tan sótanos del poder durante muchos años en la Argentina”.

Además de afirmar que el kirchnerismo asesinó al fiscal, Alonso también comparó el período democrático que lideraron los presidentes Néstor y Cristina Kirchner con la dictadura militar. “Esta mafia cuando tenía el poder disparaba, ahora se están resistiendo a la cárcel, algunos ya están presos, otros están camino a estarlo después de juicios orales y públicos donde a la vista de todos serán condenados como fueron condenados los responsables de las juntas militares por las violaciones a los derechos humanos”, remató.