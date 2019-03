Hay cuentos de una potencia inaudita que logran que la realidad sea desplazada hacia zonas extraordinarias, donde la anomalía es tan mínima -un detalle, una obsesión o la inminencia de una amenaza- que genera una sensación de engañosa naturalidad, acaso más perturbadora. Lo fantástico o lo monstruoso es apenas rozado como si no hubiera pasado nada y todo fuera un parpadeo que dura unos segundos. Pájaros en la boca, el notable libro de cuentos de Samanta Schweblin, traducido al inglés por Megan McDowell como Mouthful of birds, es finalista del The Man Booker International 2019, uno de los premios más importantes que reconoce al mejor libro extranjero traducido al inglés, junto a otros doce libros, entre los hay textos del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez y la chilena Alia Trabucco Zerán. El próximo 9 de abril se darán a conocer los seis finalistas y la ganadora o el ganador se anunciará el 21 de mayo en una ceremonia en Londres. Esta es la segunda vez que Schweblin lograr quedar entre los 13 finalistas, lo que se conoce como la long list. En 2017 estuvo nominada con su primera novela Distancia de rescate, que ahora está siendo filmada por la directora peruana Claudia Llosa, con Dolores Fonzi y la española María Valverde como protagonistas.

Desde el aeropuerto de Bariloche, justo antes de embarcar hacia Buenos Aires, Schweblin, que vive en Berlín, cuenta a PáginaI12 que está “muy contenta” de ser nuevamente finalista del Man Booker International. “Me alegra porque es un libro de cuentos y ¡cómo cuesta el tema de los cuentos! La noticia se está replicando por todas partes y lo que se lee es: ‘acá está la lista de las 13 novelas finalistas’… en ningún momento se dice que es un libro de cuentos, como si el propio jurado quisiera esconder esa pequeña rebeldía que han tenido de nominar un libro de cuentos. Ha habido muy esporádicamente, y contado con los dedos de la mano, algún libro de cuentos finalista, pero nunca ganador”, aclara la escritora, que el año pasado publicó su segunda novela, Kentukis. “Este libro de cuentos que está circulando, Pájaros en la boca y otros cuentos, que se publicó en Europa por primera vez en 2010, es una antología que tiene cuentos de mi primer libro de cuentos, El núcleo del disturbio, y cuentos de Pájaros en la boca. Pensar que hay cuentos que escribí a mis 19, 20 años, como ‘Matar a un perro’ o ‘Mujeres desesperadas’, que son cuentos que pertenecen a otro mundo para mí, cuentos muy verdes, muy de niña, de pura intuición, que lleguen a este lugar es muy emocionante. La long list ya es el premio. No espero nada más”, dice Schweblin, que este fin de semana participará del Festival Leer, literatura en el río, en San Isidro.