César Luis Menotti, director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, justificó ayer que no esté citado Sergio Agüero para los amistoso ante Venezuela y Marruecos, y opinó que tampoco debería haber sido llamado Lionel Messi. El ex entrenador contó que tuvo una charla con Lionel Scaloni sobre el delantero del Manchester City: “Creo que no es este el momento del ‘Kun’, y yo diría que tampoco es el momento de Messi. Los dos están jugando instancias decisivas. Había exigencias para la presencia de Lio. Y a Agüero no hacía falta probarlo”.

Sobre el rosarino del Barcelona profundizó que “necesita del descanso de responsabilidades”, y explicó que “tiene que ser la frutilla de la torta y no puede venir a batir los huevos”, en referencia a los partidos ante Venezuela el 22 de marzo en Madrid y frente a Marruecos, en Tánger.

En una entrevista concedida a TyC Sports, Menotti dijo que le encantaría “conocer a Messi personalmente. Sólo sé mucho de él por entrenadores amigos que lo han tenido”.

Además, aseguró que le gustaría juntarse con otro jugador de la Selección al que no nombró y con Riquelme, “con el que nunca coincidimos en el tiempo”. Acerca de su rol, avisó que no está “para elegirle jugadores al técnico” y destacó la figura de Scaloni, con quien habla “mucho de fútbol”.

“Lo fácil es que Scaloni se vaya a Milán a ver a Lautaro Martínez, se coma unos fideos cerca de la cancha y regrese, y luego viaje a Alemania y regrese. Yo lo quiero ver entrenando acá, ver cómo trabaja, con una Seleción local”, opinó.