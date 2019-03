"Más allá de esa tristeza y esa contradicción que nos produce el dolor de los vecinos y las vecinas que la están pasando mal, el afecto que recibimos es el de una ciudad que quiere que gobernemos, que transformemos y soñemos junto a ellos. Si nosotros ganamos Rosario, ganaremos la Provincia y la Nación", afirmó ayer el concejal y precandidato a intendente por la lista Sumar-Juntos, Roberto Sukerman. Con fuertes críticas a la gestión municipal, y al referirse a la problemática de la seguridad, el edil justicialista dijo que "la Municipalidad es una incumplidora serial de ordenanzas y en este tema no podemos hacernos los distraidos". Además, el concejal planteó que se debe producir "un shock de obra pública de calidad, el Estado tiene que motorizarla. No puede haber una ciudad linda de cara al río y una ciudad que no nos gusta de cara a la Rosario más profunda".

Sukerman presentó ayer oficialmente su precandidatura a intendente en un hotel céntrico de la ciudad. El concejal estuvo acompañado en el escenario por el precandidato a gobernador, Omar Perotti, y su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, el precandidato a diputado provincial, Leandro Busatto, y la precandidata a senadora departamental, Norma López. También estuvieron la concejala, Marina Magnani, quien encabeza la lista Sumar-Juntos, y su compañero de bancada Andrés Giménez. Ratificando su apoyo a Sukerman participaron la concejala Fernanda Gigliani y el concejal Eduardo Toniolli, quienes competirán para renovar sus bancas en la interna justicialista, el dirigente del Frente Renovador, Eduardo Romagnoli, el titular del Luz y Fuerza, Alberto Botto, y el vicerrector de la UNR, Fabián Bicciré.

"Ustedes notarán que no estamos hablando de los demás, estamos hablando de los proyectos, de los problemas que tiene la ciudad y la provincia, y cómo vamos a trabajar de manera conjunta en materia de seguridad, de producción, de empleo, de movilidad, de generar un shock de infraestructura", dijo Sukerman. Por otra parte, el precandidato a intendente planteó: "Nunca vimos a la gestión municipal al lado de los trabajadores, al lado de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales, de una situación dramática que se está viviendo. Muchas veces vemos a empresarios, empleadores y trabajadores espalda con espalda defendiendo el empleo, y la Municipalidad no está presente, eso es un grave error".

En materia de seguridad, Sukerman apuntó: "Cuando hablamos del tema, también hablamos de los controles municipales. Y cuando nos preguntan qué pensamos hacer, respondemos: tenemos ordenanzas aprobadas que nunca fueron cumplidas y podrían mejorar la seguridad de la ciudad, la ordenanza de video vigilancia, la de Rosario Alerta 2.0, hemos propuesto modificar el esquema de comisarías, poner a los fiscales en los distritos para poder denunciar en los barrios, también planteamos el proyecto de una policía municipal. No podemos hacernos los distraídos y no ocuparnos del principal problema que tiene Rosario".

Aunque no llegó a concretarse una interna con el precandidato a intendente de Ciudad Futura, Juan Monteverde, Sukerman expresó: "Estamos convencidos de que esta unidad que se genera se viene plasmando hace tiempo, tenemos un interbloque en el Concejo Municipal, con muchos de los concejales que son candidatos y candidatas, para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad. Como no tenemos un rival interno tampoco vemos como rivales a los otros sectores, si nosotros ganamos Rosario, ganaremos la Provincia y la Nación".

Tras la presentación, el senador Perotti dijo que Sukerman "es la mejor opción para sumar en la ciudad. Queremos escuchar a los rosarinos, saber sus problemas, hacerlos visibles pero también darles propuestas y respuestas". La concejala Magnani, en tanto, señaló: "Tenemos la oportunidad única de transformar Rosario y hacer realidad el sueño de vivir en una ciudad más justa, más libre y más igualitaria para todos los rosarinos y rosarinas".