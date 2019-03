Uno hubiera creído que su primera incursión por Instagram la tendría posteando pics de sus dorgis (peculiar cruza de corgis y dachshunds, léase perros salchichas), tan queridos por ella que cuando cuando Annie Leibovitz la fotografió por su cumpleaños número 90, accedió siempre y cuando los canes estuvieran presentes. Pero, no, no ha sido el caso: “Elizabeth R”, como ha firmado la monocromática reina de Inglaterra su primer posteo, ha optado en cambio por subir una carta que Charles Babbage, uno de los precursores de la informática moderna, escribió a su tatarabuelo, el príncipe Alberto, a mediados del siglo pasado. Lo ha hecho en la cuenta oficial de la familia real (@theroyalfamily), no piensen los despistados que Isabel II se ha abierto un IG personal, tras visitar recientemente el Museo de Ciencia. Tampoco ha tomado la foto ella misma: la imagen del manuscrito pertenece al museo. Por supuesto, no jugó con filtros ni contrastes; y posiblemente alguien más haya el escrito el epígrafe, aunque seguramente haya tenido la aprobación real. De modo que esta primera incursión digital –capturada en un video que la muestra dando enter con sus 92 años en una modesta pero pituca ceremonia– es relativa, un cachito tramposa. Pero como anota revista Vanity Fair, no deja de ser un primer paso para quien fuera pionera en los haceres online. “En 1976, en una ceremonia militar, la reina mandó su primer correo electrónico, algo de lo que casi nadie puede presumir”, cuenta la mentada publicación, y suma que “en su anterior visita al Museo de Ciencia, en 2014, Isabel II pu-blicó su primer tuit; aunque The Times asegure que aquello fue un fiasco: la soberana usó un iPad y el tuit resultante aparecía publicado desde un iPhone”. Detalles, en fin...