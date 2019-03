León Gieco tiene un reconocimiento más para sumar a los muchos que recibió por su trayectoria artística, pero también su trabajo social. Ahora es Doctor Honoris Causa, según ha decidido la Universidad Nacional de Río cuarto. La distinción, que surgió por iniciativa de la Federación Universitaria de esta casa de estudios, fue entregada hoy en el aula mayor Alfredo Peco Duarte de la universidad, en un auditorio colmado en el que hubo tiempo para las canciones, las anécdotas y la emoción.

En los fundamentos de la distinción, la universidad valoró que Gieco “ha dado muestras de ser un autor comprometido con su pueblo”, tanto por lo que reflejó en las letras de sus canciones como por sus acciones. La condición de “himno” de una canción como “Solo le pido a Dios”, el recorrido por el país y sus músicas de raíz con la producción De Ushuaia a La Quiaca, su compromiso social, “la dilatada, comprometida y prolífica trayectoria profesional de Gieco, que lo convirtió en un ícono cultural, no solo de Argentina sino de toda la región continental”, y el trabajo de inclusión que el cantautor llevó adelante con el proyecto Mundo Alas, también son destacados en la resolución que aprobó por unanimidad el Consejo Superior de la casa de estudios. Además de la firma del rector, Roberto Rovere, está la de Raúl Alberto Antonio Gieco, más conocido como León.

Con la presencia del rector, el vicerector, Jorge González, y autoridades de distintas facultades de la universidad, el acto tuvo un marco conmovedor que conpletó el público presente, y que terminó con un par de canciones emblemáticas de Gieco, y el cantautor invitando al público a entonar "La cigarra" junto con él.

“El compromiso de León Gieco no concluyó con la dictadura. También denunció las injusticias y abusos de gobiernos democráticos. Así lo hizo con las reformas neoliberales y la destrucción del Estado argentino durante el gobierno menemista”, subraya la iniciativa aprobada por la UNRC.

“Los fundamentos del Consejo dejan claro que el otorgamiento de este título supera cualquier tipo de cuestión artística: estamos hablando de la calidad humana, que es la que hace merecedor, en este caso a un cantautor, de una investidura de estas características”, definió a PáginaI12 Enrique Bergamo, secretario general de la universidad. “Una sola característica no hace a nadie Honoris Causa, y esa es la lógica que le imprimió la universidad al otorgamiento de esta distinción a lo largo de los años. Han sido reconocidas grandes personalidades de la ciencia, la cultura, y las artes, no solo dedicados a sus disciplinas, también comprometidos con su sociedad. Y León Gieco no es solo un cantautor, con todo lo que ha hecho en ese campo. Es un militante, un luchador por los derechos, una persona preocupada por lo que pasa a su alrededor, que además se pone en acción y colabora, y de una manera muy contundente. Repasando todo lo que ha hecho, uno se queda asombrado de que en una sola persona puedan confluir con tanta naturalidad, tantas facetas extraordinarias”, aseguró.

La Universidad de Río Cuarto entregó antes su Honoris Causa a personalidades como Pepe Mujica, Evo Morales, Adolfo Pérez Esquivel, Bernardo Kliksberg, Susana Trimarco y Estela de Carlotto. También a la riocuartense Rosa Sabena, mamá de Nicolás, un joven desaparecido hace una década, que se recibió de abogada buscando justicia por su hijo, y actualmente trabaja luchando contra los abusos judiciales y policiales. El último y reciente Honris Causa fue entregado post mortem al reconocido dirigente sindical Nelso Farina.

Organizada por la Comisión Municipal de la Memoria, otra actividad sumará la participación de Gieco en Río Cuarto, y también la del cineasta Tristán Bauer. Es la proyección de las películas Mundo Alas y El camino de Santiago, por la tarde en El Viejo Mercado. Además, una visita al hogar escuela Granja Siquem, un gran proyecto social que ofrece una oportunidad de vida a chicos en situación de vulnerabilidad, formó parte de la "gira" de Gieco en Río Cuarto.