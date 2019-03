No se aguantó las ganas. El clásico de este domingo entre River e Independiente, por la fecha 23, parece quedar demasiado lejano para Ariel Holan. Minutos después de que Marcelo Gallardo considerase hoy en conferencia de prensa que su equipo ha "tenido fallos arbitrales muy desfavorables últimamente", el DT del Rojo salió a replicarle. “La verdad es que si él (Gallardo) se queja del arbitraje, ¿qué tenemos que decir nosotros? Estamos al horno”, consideró Holan, agregándole un poco de pimienta al clásico que se jugará en el Monumental.

"Aunque uno se enoje mucho en el momento, el juez se puede equivocar porque es humano. Además nadie discute la honorabilidad de ellos. Me parece que la tecnología de la FIFA ya tiene que estar en la Superliga. Todos nos sentiríamos mucho más seguros si estuviese a disposición", agregó Holan, quien no confirmó los once para ir a Núñez, aunque se prevé que formaría una línea de cinco defensores.

La opinión de Gallardo sobre los arbitrajes se originó en la floja labor del juez venezolano Alexis Herrera durante el 0-0 de River frente a Palestino como local por la Copa Libertadores. Con ese resultado, el vigente campeón del certamen quedó segundo en su grupo con dos unidades, por detrás de Inter de Porto Alegre (seis) y por delante de Alianza Lima y el conjunto chileno (un punto cada uno).