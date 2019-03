Técnico que debuta no siempre gana: en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi goleó 3-0 a Colón de Santa Fe, que estrenó como entrenador a Pablo Lavallén, en un encuentro por la fecha 23ª de la Superliga. En el primer tiempo, Cristian Chávez, quien enseguida se iría lesionado, abrió la cuenta para el local, que al rato marcaría el segundo por intermedio del ingresado Denis Stracqualursi. Ya en el complemento, Alan Ruiz, quien poco después también se retiraría lesionado del campo, sentenció el 3-0 para el Tiburón, que venía resignando terreno en su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2020 y ahora, con 32 unidades, pelea su pasaje con Huracán e Independiente, que tienen la misma cantidad de puntos, pero un partido menos. Por su parte el Sabalero, luego del flojo ciclo del uruguayo Julio Comesaña y del interinato de Marcelo Goux en el empate 1-1 de local ante el líder Racing, reservó algunos jugadores, dado que el martes jugará en Lima ante Deportivo Municipal por la Sudamericana. Pero la apuesta a Lavallén le salió mal y el equipo santafesino, de flojo rendimiento en la presente temporada y que nunca había sido derrotado por los marplatenses, terminó haciendo agua.

ALDOSIVI 3

Pocrnjic

Iñíguez

Amor

Galeano

Villalba

Gino

Miloc

Colman

A. Ruiz

Pisano

C. Chávez

DT: G. Alvarez

COLON 0

Burián

C. Rodríguez

Olivera

G. Ortiz

Escobar

Bueno

Zuqui

Bastía

Chancalay

Estigarribia

L. Rodríguez

DT: P. Lavallén

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Arbitro: Andrés Merlos.

Goles: 24m C. Chávez (A), 38m Stracqualursi (A); 50m A. Ruiz (A).

Cambios: 31m Stracqualursi por C. Chávez (A); 46m Bernardi por Bastía (C); 58m Morelo por Chancalay (C), 59m Videla por Pisano (A), 66m J. Juárez por A. Ruiz (A), M. Hernández por Bueno (C).