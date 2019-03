El oficialismo riojano, que impulsa la reelección del peronista Sergio Casas a la gobernación, salió a denunciar presiones sobre la Corte Suprema, que el martes próximo fallará sobre la impugnación impulsada por Cambiemos. El jefe del bloque de diputados Justicialistas, Hugo Páez, aseguró que “la Corte Suprema de Justicia está recibiendo intensas presiones políticas de parte del gobierno nacional y de medios de comunicación de alcance nacional para que falle contra la enmienda constitucional aprobada en La Rioja”. “El Alto Tribunal no debería ir contra las autonomías provinciales”, dijo y consideró que al no haberse apelado los fallos locales e ir directamente a la Corte, el asunto adquirió status de cosa juzgada y no puede reverse”.