La precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa aseguró que "hay una esperanza que renace por fuera de los aparatos políticos". "A cada lugar que vamos, se nos acercan para decir que sigamos adelante, que nos apoyan porque les devolvemos la esperanza de que se puede construir un proyecto por fuera de los grandes aparatos", expresó María Eugenia Bielsa, que se postula por Encuentro por Santa Fe. La arquitecta se refirió los encuentros que viene "realizando con la ciudadanía y referentes del espacio por toda la provincia". "Se nos suman referentes históricos que se habían alejado, cansados del contubernio político, y jóvenes llenos de esperanza, que nos dicen que ven una manera de hacer diferente", remarcó."Nosotros somos directos, lo dijimos siempre, buscamos la construcción de un nuevo proyecto de provincia bajo ejes comunes, como producción y empleo, seguridad, educación y niñez", señaló la ex vicegobernadora. Y agregó: "No promovemos el acuerdismo y el aliancismo por arriba, entre dirigentes, sino una unidad que exprese y canalice las necesidades de las bases de la sociedad, para realizar los cambios que hacen falta y sin dudas vamos a producir".La precandidata realizó estas declaraciones tras participar de encuentros y recorridas en ciudades como Funes y Villa Gobernador Gálvez, en las que estuvo acompañada, entre otras personas, por el precandidato a senador del departamento Rosario, Marcelo Lewandowski; las precandidatas a diputadas Silvina Frana, Matilde Bruera y Alicia Cavallero, y el también precandidato a la Cámara Baja santafesina, Oscar Daniele.En Villa Gobernador Gálvez, Bielsa participó de un acto junto al precandidato a intendente de Encuentro por Santa Fe Jorge Stange, e integrantes de la lista al concejo de esa ciudad que encabeza Natalia Martínez.En Funes la actividad de la ex vicegobernadora además contó con la presencia del precandidato a intendente de su espacio, Juan Miguez; y Edgardo Frattini, primero en la lista de precandidatos al Concejo Municipal.