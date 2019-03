Central: Ledesma; Molina, Almada, Barbieri, Parot; Allione, Gil, Rinaudo, Camacho o Vergara; Herrera, Zampedri. DT: Paulo Ferrari.

San Lorenzo: Torrico; Víctor Salazar, Ferrari, Gonzalo Rodríguez, Senesi, Rojas; Loaiza, Castellani; Juan Camilo Salazar, Reniero, Botta. Jorge Almirón

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Central

Hora: 15.30

TV: Fox Premium

Central y San Lorenzo juegan esta tarde un partido en el Gigante donde el centro de la discusión será qué hacer con Paulo Ferrari. La dirigencia se aferra a la continuidad de su proyecto y el simpatizante, probablemente, llevará su reclamo por un cambio en la conducción del equipo. Y como ocurre habitualmente en fútbol, el resultado del encuentro definirá la situación del club. El canaya busca su primer triunfo del año con los regresos de Alfonso Parot, Germán Herrera y Fernando Zampedri. El rival está último en la tabla aunque encontró en la semana su primera alegría con victoria en Copa Libertadores.

La derrota de Central ante Universidad Católica en Chile dejó acorralado a Ferrari. El joven entrenador lleva solo cinco partidos pero hoy dejará su cargo si el equipo pierde en Arroyito. Es que los dirigentes ya no saben cómo hacer para sostener a Ferrari en el banco. La decisión de conceder el equipo a un técnico sin experiencia, ni siquiera en inferiores, y que además se trate de un ex jugador que no es adorado por el hincha exponen a los directivos a tener que dar explicaciones a solo semanas de su presentación.

Luego de la derrota en Chile la dirigencia canaya decidió que hoy respaldará a Ferrari si el equipo incluso empata. Aunque en verdad habrá que ver el rendimiento de Central porque un punto con una actuación similar a lo mostrado en Chile obligará también a la salida de Ferrari.

Para este partido definitorio el canaya vuelven Parot, Herrera y Zampedri, en lugar de Oscar Cabezas (lesionado), Matías Palavecino y Claudio Riaño, respectivamente.

San Lorenzo suma 13 partidos sin ganar, con siete empates y seis derrotas. Está último en las posiciones con solo 17 puntos. Aunque encontró su primera alegría en la semana, con esforzada victoria de local ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores. Pero Almirón trae hoy un esquema de juego con más atención a la tarea defensiva tras la caída por goleada con Boca en Superliga la semana pasada.