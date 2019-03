Paulo Ferrari ya es historia. Completó solo seis partidos al frente la dirección técnica del canaya y no pudo conseguir un triunfo. El Loncho no le encontró la vuelta a un plantel que, incluso bajo la conducción de Bauza, ya venía en caída libre. Arrancó sin espalda y con el riesgo de ser un entrenador debutante, apostó un pleno realmente el presidente del club Rodolfo Di Pollina. Los hinchas, al menos ayer, no se la agarraron con el técnico, los dardos fueron a parar al nivel de los jugadores.

Su salida no fue la única, la dirigencia también le pidió un paso al costado al manager Mauro Cetto. En una situación más que desprolija, Ferrari dio la habitual conferencia de prensa y dijo que continuaba, pero dos horas después la dirigencia lo echó. "Yo no me voy, hace 20 días que estoy, tengo las fuerzas y las ganas para revertir esto", se había plantado el técnico al salir del vestuario, antes de la derrota. "No estamos preparados para la doble competencia, estuvimos con los jugadores analizando la situación. Nosotros vemos que los jugadores nos responden", alcanzó a decir el entrenador canaya. “Ahora tenemos 15 días para seguir recuperando jugadores", se esperanzó sin saber que no tendría futuro.