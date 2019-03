El presidente Mauricio Macri brindó una entrevista al periodista Luis Majul, quien adelantó algunos tramos del reportaje que se emite esta noche. “Es un delito lo que hizo mi padre, era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo”, dijo Macri en el programa La Cornisa. La declaración llega apenas dos semanas después de la muerte de Franco Macri.

En la entrevista el mandatario también contó que el conductor televisivo Marcelo Tinelli le había dicho que quería involucrarse en la política desde Cambiemos y criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “Yo pienso lo que dije hace rato. Me parece que ella no está bien. Niega la realidad, y les echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo”, lanzó Macri.

En ese marco, el jefe de Estado incurrió en sus propias negaciones de la realidad al repetir que la Argentina está mejor que en 2015 aunque todos los indicadores lo desmienten. "Admito todos los errores de diagnóstico, pero digo que hoy estamos mejor parados como sociedad que en 2015”, aseguró.

A ser consultado por el clima social debido a la crisis económica, dijo sentirlo “más que ninguno”. “Me dicen y sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina en marzo del año pasado”, dijo Macri según los pasajes que se pudieron conocer del reportaje.