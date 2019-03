0 Central: Ledesma (5); Molina (6), Almada (6), Barbieri (5), Parot (5); Vergara (4), Rinaudo (6), Gil (5), Camacho (3); Herrera (4), Zampedri (4). DT: Paulo Ferrari.

1 San Lorenzo: Torrico (6); Ferrari (5), Rodríguez (5), Senesi (6); Herrera (6), Castellani (4); Loaiza (5); Botta (3), Rojas (5); Juan Camilo Salazar (4), Reniero (5). DT: Jorge Almirón.

Gol: ST 47m Reniero (SL).

Cambios: ST Desde el inicio Fertoli (4) por Botta (SL), 17m Becker por Herrera (C), 22m Martínez por Rodríguez (SL), 26m Ortigoza por Camacho (C), 32m Víctor Salazar por Rojas (SL) y Lovera por Vergara (C).

Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Central.