La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) le abrió esta mañana un expediente disciplinario al portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Juventus, por los gestos que hizo tras eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League la semana pasada. Los cargos contra el número siete son por "conducta inadecuada", según la comunicación del organismo.

El ex Real Madrid y Manchester United fue protagonista absoluto del duelo frente a los españoles, donde marcó tres goles para revertir el 2-0 sufrido en Madrid por la ida. Tras acabar el partido, Ronaldo celebró de cara al público imitando el gesto que había realizado el entrenador Diego Simeone durante el choque de ida. Aquel festejo le costó al DT argentino una multa de 20 mil euros.

Por su parte, el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró que no teme que el portugués sea sancionado en exceso por el gesto que hizo y que confiaba en que pueda participar sin problemas en la eliminatoria de cuartos ante el Ajax, de Holanda. "Creo cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42 mil personas, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", había afirmado Allegri en la previa del duelo frente a Genoa por el campeonato local que terminó en derrota 2-0 para los de Turín.