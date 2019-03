El ex intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Roger Terán, pidió su excarcelación tras permanecer dos años detenido con prisión preventiva en el penal de Ezeiza, imputado en la megacausa Sapucay, en la que se investiga una banda narco que desde 2014 traficó hasta seis toneladas de marihuana por semana desde Paraguay. El abogado defensor, Roberto Herrera, sostuvo que el jueves pasado “se cumplieron dos años de detención de Terán con prisión preventiva y el código es muy claro en ese sentido, pues cumplido ese plazo en el supuesto de que necesite una prórroga, el fiscal tiene que solicitar al tribunal y este con razones fundadas puede extender por tres o seis meses o un año, que es el máximo”, y se quejó porque “no sabemos si se solicitó”, ya que, según explicó, no pudo acceder a la causa en los últimos días.

El letrado presentó el pedido de excarcelación ante el Tribunal Oral Federal 3, que prevé juzgar próximamente a Terán, a su ex vice Fabio Aquino y a otras 24 persona entre efectivos de distintas fuerzas de seguridad, empleados judiciales –entre ellos, el ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien tras ser procesado renunció alegando “razones personales”–, y funcionarios municipales.

“La causa no la podemos ver desde hace aproximadamente ocho días hábiles porque siempre está en estudio o a la firma y tampoco nos notificaron si la prórroga se hizo”, aseguró el abogado defensor, quien agregó que “no es el único imputado en esta situación, somos varios defensores que solicitamos la excarcelación”.

Para Herrera, “es una causa muy rara, siempre vino trabada, ya que ofrecimos pruebas el 1 de noviembre y hasta la fecha no tenemos el resultado de ese ofrecimiento de pruebas, que, cuando se hace ese trámite previo a un juicio, a más tardar a los 10 días hay una resolución que dice si se aceptan o no y las pruebas del fiscal”.

“En octubre y en noviembre lo pedí en el Tribunal Oral 3, pero manifiestan que el juez Sergio Torres no les envió la totalidad de la causa, lo que viola claramente el derecho de defensa en juicio porque no tenemos todos los elementos para elaborar una buena defensa” dijo Herrera en una entrevista con la FM Radio Dos, donde agregó que aún no hay fecha de inicio del juicio oral.

La causa fue elevada a juicio oral en marzo del año pasado, cuando el juez federal Sergio Torres dio por finalizada la instrucción y pidió que los imputados sean juzgados por “asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes –en la modalidad de comercio–, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”.

Además del ex intendente, su vice y el juez federal Soto Dávila, señalado como jefe de una asociación ilícita porque mediante el cobro de coimas garantizaba la impunidad de los integrantes de la banda, están procesados

los secretarios del juez, Pablo Molina y Federico Grau, y los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano, por considerar que formaban parte de la asociación ilícita por ser “partícipes necesarios de cohecho agravado”. También están imputadas en causas conexas varias personas del círculo íntimo de Terán y su segundo, Aquino: María Alejandra Terán (hija del intendente) quien fue detenida el 14 de febrero de 2017 junto a su marido porque en su auto encontraron 188 kilos de marihuana; Hernán Aquino –hermano del viceintendente– y Vanesa Sosa –hermana de la concejal Marcelina Sosa– detenidos por Prefectura Naval cuando viajaban en una camioneta en la Ruta Nacional 118 con más de 500 kilos de marihuana.

Durante la investigación de la causa hubo tres imputados que se acogieron a la figura del arrepentido y que mencionaron al procesado ex jefe comunal.

“En la instrucción pedí los legajos de arrepentidos en los que nombran a Terán, y pedí tener el CD de audios que hasta los medios en Buenos Aires lo tenían y a mí como defensor nunca me los dieron”, afirmó Herrera. Según contaron fuentes judiciales, fue uno de los testigos de identidad reservada quien sostuvo que “en Itatí hasta el intendente está metido”.