“En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía con crecimiento del 9 por ciento, inflación del 10 por ciento, superávit gemelo y creación de empleo, hablamos”, respondió ayer el ex ministro de Economía Roberto Lavagna a los dichos del presidente Mauricio Macri que, en el reportaje con Luis Majul, sostuvo que la raíz de muchos problemas económicos de la Argentina tenían que ver con decisiones adoptadas por Lavagna.

“Es evidente que Macri está nervioso, tiene razones para estar nervioso”, evaluó Lavagna. “El país está mal, muy mal en lo económico, todos lo sabemos. La producción está cayendo a pico, 200 mil puestos de trabajo perdidos, inflación. El ‘no llegamos a fin de mes’ es lo que los argentinos sienten”, añadió el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner en una entrevista con Infobae.

Lavagna continuó con sus críticas a la marcha de la economía. “Lamentablemnte, Macri ha actuado con mucha soberbia. Va a terminar su gobierno de cuatro años con tres de caída de producción y sólo uno positivo. El promedio es claramente negativo. Sigue insistiendo en que este es el único camino y no, este camino nos lleva a acá. Hay que bajarse de la soberbia pensando porqué estamos acá”, agregó.

Lavagna todavía no quiere presentarse como precandidato presidencial pero cada día se muestra más en ese plan. Su idea es ser el postulante de Alternativa Federal pero sin pasar por el filtro de las primarias. En la entrevista, el ex ministro sostuvo que cuando le tocó a él tomar las riendas de la economía en 2002 fue en una situación “infinitamente más grave” que la que recibió Macri. “Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar, con menos verso”.