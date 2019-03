La diputada Elisa Carrió fue lapidaria al opinar sobre el ministro de Justicia Germán Garavano. “Yo no trato con imbéciles”, contestó al ser consultada por el rol del funcionario en el gobierno de Cambiemos. Para Carrió, el ministro es “falto de inteligencia”, algo que según la diputada quedó a la vista en el juicio por encubrimiento de la causa AMIA.

“Yo no tengo trato con imbéciles”, dijo la diputada al ser consultada sobre el funcionario. “La Cámara condenó a los ex fiscales en la causa AMIA donde él ordenó no imputar, este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error”, agregó.

Sin reparos por sus compañeros de alianza, Carrió siguió con la descripción del titular de Justicia. “Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia. Es una descripción objetiva”, dijo en una entrevista con La Nación+.

Carrió se refirió a la decisión de Garavano de no pedir condena para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que finalmente fueron sentenciados a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y no por el delito de encubrimiento como solicitaban los familiares de las víctimas.

Los fiscales estaban acusados de participar en el pago de coimas, las amenazas y la construcción de pruebas falsas para desviar la investigación.