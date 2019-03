Carrió se despachó contra el ministro de Justicia, Germán Garavano: “No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. De todas maneras, la Cámara condenó a los ex fiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar”, sostuvo sobre el funcionario al que el año pasado le pidió juicio político. “Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia”, aclaró. En respuesta, y solo cuando fue consultado, el ministro Garavano dijo que “con la diputada Carrió tenemos estilos muy diferentes, eso está claro. Pero creo que los dos tenemos el liderazgo del presidente Macri para combatir las mafias y la corrupción”.