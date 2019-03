Minutos después de conocida la decisión de la Corte Suprema de autorizar el pedido de mayores recursos para el juez Alejo Ramos Padilla, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó sus cuestionamientos al magistrado que investiga la megared de espionaje ilegal. Sin embargo, evitó confrontar con el respaldo otorgado al juez por parte del máximo tribunal. "Nos parece bien que si un juez está en funciones reciba el apoyo que deba recibir", dijo el ministro al concluir el acto de apertura del año judicial, encabezado por Carlos Rosenkrantz.

"Nosotros lo que hicimos fue darle intervención al Consejo de la Magistratura para que evalúe algunos hechos puntuales. En el caso del ministerio, él (Ramos Padilla) se condujo por una vía que era inadecuada. En vez de solicitar la ayuda por las vías que debería, que son las que fija la ley, tanto la ley de protección de testigos como la ley de protección de víctimas, lo hizo por otro camino", insistió el ministro.

En verdad, Ramos Padilla había señalado la falta de colaboración oficial, entre otras cosas por la negativa del Servicio Penitenciario Federal (que depende de Garavano) de trasladar a Marcelo D'Alessio desde la cárcel de Ezeiza hasta su juzgado para ampliar la declaración indagatoria. "Lamentamos que le juez haya ido por otras vías y después haya cuestionado eso en el ámbito en el Congreso", insistió Garavano.

Juicio Político

El Ministro de Justicia insistió con el pedido para desplazar al magistrado y remarcó que son tres los hechos principales que se le recriminan. Por un lado, la supuesta "violación de secreto", ya que "por más que no haya secreto de sumario las causas penales son reservadas para todo el público y son sólo públicas para las partes". Por otro lado, le cuestionan su rol como investigador en el expediente, algo que es muy frecuente entre los jueces federales y que no fue modificado debido a la decisión de Gobierno de frenar la implementación de la reforma del Código Procesal Penal. "Los que tienen que llevar adelante las investigaciones son los fiscales y no son los jueces porque eso genera desequilibrios realmente muy fuertes", remarcó Garavano. Por último, afirmó que el pedido de colaboración realizado por Ramos Padilla fue hecho de manera errónea e intencional para achacarle luego al Gobierno que buscaba obstaculizar la causa.