"El manejo del club cayó en Central. Hay dos o tres dirigentes que quieren sacar al club adelante y el resto, que es de segunda línea, no está capacitada", aseveró Mauro Cetto (foto), despedido el lunes como manager de Central. "En muchas cosas estuve de acuerdo con la Comisión Directiva, en otras no. Estoy tranquilo porque sé lo que hice en el club. Pero también estoy dolido", agregó Cetto.

350

pesos costará la popular en cancha de Unión para presenciar el domingo el debut de Newell's en Copa Argentina.

Jugará Insaurralde

Con la única ausencia por lesión de Mariano Bíttolo, Newell's se prepara en Bella Vista con el equipo ideal para debutar el domingo en Copa Argentina ante Villa Mitre de Bahía Blanca. El técnico Héctor Bidoglio dispondrá de la vuelta de Maximiliano Rodríguez y Cristian Insaurralde (foto) para jugar en cancha de Unión por los 32avos de final. Mañana el entrenador prueba el once titular.

"Saqué una gran cantidad de puntos, pero los directivos me criticaban la ropa con la que dirigía, no por lo que hacía". Leonardo Fernández, ex entrenador de Central.

Fútbol playa

La selección masculina de Handball superó ayer a Ecuador por 2 a 0 y se quedó con el quinto puesto en los Juegos Suramericanos de Playa que se realizan en la ciudad. En Vela hubo suspensión de carreras por el mal tiempo y hoy comienza la actividad en el Fútbol Playa. Argentina debuta a las 14 ante Perú en el Balnerario La Florida.