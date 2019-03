Con poder pleno por más de un año

Diego Cocca asume hoy en Central como entrenador sin la colaboración de un manager y tendrá así facultades plenas en la toma de decisiones respecto al fútbol profesional. Ayer, en su primer día de actividad como entrenador canaya, representó al club en Paraguay en la Cumbre de Entrenadores que convocó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hoy Cocca estará en la ciudad y mañana cumplirá su primera jornada de trabajo completa en Arroyo Seco.

La negociación entre los directivos de Central y Cocca no demandó mayor esfuerzo. En el club ya se habían interiorizado de las pretensiones del ex entrenador de Racing para venir a Central y la propuesta que los auriazules le llevaron el lunes a Buenos Aires no ameritó mayor discusión. Cocca firmó con los canayas contrato hasta julio de 2020. Llega a Arroyito después de una fallida experiencia en Tijuana de México, club donde tiene influencia su representante, Christian Bragarnik.

En la reunión con Cocca se consideraron necesidades puntuales en cuanto a refuerzos para el próximo torneo: la prioridad será un zaguero central.

Bragarnik, hombre de moda en el fútbol argentino como otrora fuera Gustavo Mascardi, llegó a Central con Eduardo Coudet y ahora vuelve con Cocca. Su presencia en la Arroyito desalentó cualquier posibilidad de buscar reemplazante para el manager despedido, Mauro Cetto. En Central no habrá manager por ahora y se busca un coordinador para las divisiones inferiores.

En la reunión con Cocca ya se consideraron algunas necesidades puntuales en cuanto a refuerzos para la próxima Superliga, con la prioridad de sumar un zaguero central. Aunque el flamante entrenador auriazul primero quiere trabajar con el plantel para profundizar su diagnóstico. "Cocca no niega la crisis del club pero cree que hay plantel para salir de esta situación", acotó un colaborador de la directiva canaya.

Cocca participó ayer en Luque, Paraguay, de la Cumbre de Entrenadores de clubes de juegan la Copa Libertadores que organizó la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cocca estuvo en la reunión en representación de Central y hoy llegará a la ciudad para instalarse y comenzar a entrenar con el primer equipo. Su debut será el domingo 31 en La Paternal ante Argentinos.