El precandidato a intendente de Rosario de Ciudad Futura, Juan Monteverde, firmó ayer ante escribana el denominado "Compromiso del buen gobierno", la plataforma ética que el partido propone como guía de su gobierno en caso de ser elegido. De la presentación participaron también Carlos del Frade, quien va por la reelección como diputado provincial y Caren Tepp, cabeza de lista de concejales.

Entre las medidas del compromiso firmado, se destaca la que busca componer los sueldos de los funcionarios políticos del gobierno en función del salario básico de los trabajadores municipales. En tal sentido, Monteverde se comprometió a que ni él ni sus funcionarios puedan percibir un salario mayor a 4 sueldos básicos municipales, con el objetivo de eliminar la distancia que existe entre la política y los ciudadanos. "Básicamente se trata de que quienes ocupamos lugares de responsabilidad en la política a través del voto de la gente, no vivamos con un standar de vida que está a años luz de esa gente que nos votó. Es algo que venimos haciendo desde el primer día que asumimos como concejales, para no dejar de vivir como vivíamos antes de ingresar en las instituciones", señaló. Y agregó: "Es un mecanismo que se usa en las democracias más avanzadas del mundo para disminuir las brechas sociales de desigualdad: si nos va bien, nos va bien a todos. Y si nos va mal, también".

Otra de las medidas que componen el "Compromiso del Buen Gobierno" que presentaron ayer tiene que ver con la revocatoria de mandato por incumplimientos graves en el ejercicio de su función. Se trata de incluir en la normativa vigente la posibilidad de que ante graves incumplimientos y comprobados estos, exista la posibilidad de revocar el mandato a través de un referéndum vinculante en el que la ciudadanía tendrá la última palabra. "Queremos dos cosas con esta medida: empoderar a los y las ciudadanas, convirtiéndolos verdaderamente en fiscales de la gestión de un gobierno. Y además que la política empiece a ser un poco más responsable en sus actos y promesas. Que la palabra valga algo, y que no sea gratis prometer mil cosas que suenan bárbaro y que después una vez que se llegue a los lugares de decisión se olvidan o no se hacen porque no eran más que marketing político de campaña", resumió Monteverde.

Monteverde afirmo que "Estas son señales claras del tipo de gobierno que queremos para nuestra ciudad, y de por qué decimos que necesitamos gente distinta para poder tener un futuro diferente". El compromiso, además de ante escribana, se firmó ante organismos de Derechos Humanos, instituciones de la sociedad civil, asociaciones vinculadas al control de la ética pública y militantes de diversas organizaciones.

El paquete de medidas se agrupan en tres ejes: Transparencia, Democracia real y Feminización de la política. Las medidas de cada uno de esas dimensiones se pueden conocer en la web www.gentedistinta.com.ar