El ex ministro de Economía Roberto Lavagna sostuvo que su esfuerzo está puesto “construir consensos” por lo que, todavía, no es candidato a la presidencia. “Lo absolutamente dominante son los consensos sobre el programa de propuestas y sobre las candidaturas. Primero el consenso”, sostuvo ayer en la charla que ofreció en la Fundación Mediterránea, en Córdoba. Como al pasar, reiteró que no está en sus planes competir en una primaria abierta de Alternativa Federal, algo que ayer desde los otros sectores internos remarcaron como imposible de saltear. Lavagna escuchó algo similar en la reunión que mantuvo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, que a falta de alguna institucionalidad aparece como el jefe del espacio. Por otro lado, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se convirtió ayer en el primer mandatario en salir a apoyar la candidatura de Lavagna e incluso no descartó la posibilidad de acompañarlo en la fórmula.

Lavagna pasó en su rol de candidato no lanzado para dar una charla a empresarios convocado por la Fundación Mediterránea. En sus críticas a la marcha de la economía, abarcó un período de ocho años y así englobar el último mandato de Cristina Kirchner y el primero de Mauricio Macri. “Dos administraciones de absoluto estancamiento de la economía argentina”, definió en el almuerzo realizado en el hotel Quorum de la capital cordobesa. “Las políticas económicas fueron dos y diferentes en ocho años. La última, de clara prevalencia financiera. Ahí está la explicación, en un péndulo que se mueve en extremos que no reconoce que tanto en la ortodoxia como en la heterodoxia hay cosas malas y buenas. No es sólo un problema económico, es de orden político”, subrayó.

A la hora de las preguntas, Lavagna comentó sobre las reuniones que mantuvo en los últimos tiempos. “La reunión con Schiaretti fue muy buena. Es bueno ver a un amigo que se está recuperando”, dijo en referencia a los problemas de salud que tuvo últimamente el gobernador. “Hablamos del país, del parate generalizado y hubo plena coincidencia en la necesidad de construir consenso. No hablamos de las PASO”, respondió Lavagna aunque en el entorno del gobernador sostenían otra cosa. Aseguraban que Schiaretti había marcado que al constituir Alternativa Federal se habían puesto de acuerdo en que las candidaturas se resolverían en las primarias.

El ex ministro también habló de Marcelo Tinelli. “No hablamos de candidaturas. Sí nos enfocamos en particular en la realidad de Buenos Aires. Me encontré con que había estudiado, tenías datos”, comentó. Respecto a su postulación, insistió con que todavía no es candidato y que debe construirse “consenso”. Además, fue requerido sobre su afirmación acerca de que en caso de ser candidato no haría campaña hablando de la corrupción. Aclaró que eso no significa que indultará a quienes estén investigados. “Terminantemente no”, respondió.

La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, fue una de las que salió a marcar la necesidad de las primarias. “Alternativa Federal es una construcción que se viene haciendo con mucho acuerdo” y que “en algún momento los dirigentes que pretenden ser candidatos resolvieron que, como eran tres y había posibilidad de que haya más, se resolvería por la vía de las PASO”, recordó. Lo mismo planteó el jefe del bloque de diputados bonaerenses del massismo, Rubén Eslaiman. “Si Lavagna quiere ser candidato, que se acerque y juegue una interna, que lo va a revalidar ante la sociedad”, opinó. Aunque para él “Sergio Massa es el único dirigente que puede poner de pie al país”.

Más temprano, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac se pronunció a favor de la candidatura de Lavagna en una entrevista. “Tiene conocimientos técnicos y visión política”, elogió al ex ministro. Además, no descartó la posibilidad de ser su vice, dado que las elecciones en San Juan son previas al cierre de inscripción de candidaturas.