* “Nuestros impuestos”: Federico Picchio @Picchio_Fede

Lo que pasa con el lobby LGTBI es que utiliza la estructura del Estado, avalado por el Gobierno, para promover su ideología e imponer la homosexualidad en los colegios. Cuando digo estructura, digo colegios, leyes, publicidad, millones de pesos pagado con nuestros impuestos.

* Pegar al lobby: Try me bitch @felicianospano

Fede a mí me encerraban en los baños del colegio y pegaban por ser como soy, ME HACÍAN PEDIRLES PERDÓN, anduvo flojito el lobby porque tuve que dejar el cole dos veces, 15 años tenía. Ojalá tu conspiración fuera cierta para que ningún pibe o piba siga viviendo esto en pleno 2019.

* Periodismo: Victoria De Masi @videmasi

Es un gran momento para hacer periodismo.

Es un pésimo momento para ser periodista.

* Cierren las piernas: Euge @euge_prev

Según mis últimos estudios antropológicos en el bondi, la población masculina no puede compartir equitativamente los asientos.

No vamos a creer por esto que tienen penes extremadamente grandes. No sean ridículos y cierren las piernas por favor #manspreading

* No sin mujeres: Martin Becerra @aracalacana

Iba a participar de dos paneles en los próximos días. En ambos casos, los organizadores me invitaron con una propuesta, en el medio pasaron cosas y ahora me entero que serán paneles exclusivamente masculinos. Me bajé de ambas presentaciones. Lo lamento x los pasajes y hoteles.

* Deuda interna: Josep @santamarinajose

¿De dónde sacaron los creativos publicitarios de Banco Galicia que maltratarse con tu pareja es aspiracional?

* Intensidad sin closet: Gaby Pereda @GabyPereda17

Conteniendo mí intensidad, fracaso abruptamente. Alguien que quiera intensidad?