El gobernador Miguel Lifschitz descartó ayer que el gobierno provincial pueda aumentar el ofrecimiento salarial a los gremios estatales y docentes. "No tenemos chances de mejorar la oferta", dijo. "Si bien estoy transitando el último año de mi gestión no voy a actuar de manera irresponsable. Voy a plantear la mejor propuesta, la mejor alternativa, pero que sea seria y factible", dijo el mandatario.De paso confirmó el descuento de los días de paro a todos los estatales. Desde la conducción provincial de Amsafé, Sonia Alesso, adelantó que "hemos observado un rechazo en las asambleas que se realizaron hasta el momento", entendiendo que "la propuesta es muy mala y el gobierno debería mejorarla". Mientras desde Amsafé Rosario se mostraron "preocupados" por la advertencia provincial del descuento: "Echa más leña al fuego y aleja la solución".

Después de dejar inaugurada obras en el área de Maternidad del Hospital Provincial de Rosario, el gobernador fue consultado sobre el rechazo de los gremios estatales y docentes a la propuesta salarial del gobierno. Dijo sentirse "preocupado" por la marcha de la paritaria, que podría desembocar en nuevas medidas de fuerza. La provincia ofreció un 10 por ciento de aumento, más la continuidad de la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación. "Sí, la verdad que nos preocupa porque creo que no se está entendiendo la realidad de la Argentina, de Santa Fe, la de los trabajadores del sector privado, que ninguno ha tenido un incremento importante durante 2018 y que no lo van a tener este año tampoco. No se está teniendo en cuenta a los trabajadores desocupados, a los sectores vulnerables, a la necesidad del Estado de, con menos recursos, atender los subsidios al transporte y la energía", enfatizó.

Lifschitz agregó que "en ese escenario, los trabajadores del sector público durante 2018 han sido los únicos en Argentina que han tenido sus sueldos actualizados por inflación. Los reajustes salariales del sector público en Santa Fe llegaron al 50 por ciento igual que la inflación. Este año tenemos que acomodarnos a una realidad que no es la mejor, pero que no es responsabilidad de la provincia sino de la situación nacional".

Acerca de si confirmaba el descuento de los días por paro, Lifschitz fue claro: "Los días se van a descontar, no sólo para los docentes. Obviamente tenemos las puertas abiertas para seguir el diálogo y seguir analizando propuestas para llegar a un acuerdo. Ahora, creemos que no se puede tratar de la misma manera al gobierno de la provincia como al nacional o al de otras provincias, donde en algunas no han habido aumentos o fueron escasos".

El titular de la Casa Gris se refirió a la situación de los números de la provincia: "Ha caído la recaudación y para que tengan un dato la recaudación de enero fue de 35 puntos de incremento respecto a enero del año anterior cuando la inflación fue del 50 por ciento. Eso marca la caída de la recaudación, que se va a sostener o, tal vez, profundizar en los próximos meses".

Por su parte, la líder gremial de los docentes públicos salió al cruce luego de esas declaraciones, mientras se debate en asambleas que tienen lugar en los 19 departamentos santafesinos. Alesso dijo que "el porcentaje de aumento tiene que ser superior, y quitar los condicionamiento da la cláusula gatillo". A su vez, subrayó en que la oferta actual "es más baja que la del año pasado". De este modo, indicó que "la única solución es la vuelta a la paritaria, al diálogo y que mejore la propuesta".

"Esta oferta es un error -agregó- porque con el aumento no se alcanza a recuperar la pérdida del poder adquisitivo". Así, la secretaria sentenció: "Esta medida autoritaria habla mal del intento de solución".