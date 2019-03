“La situación es complicada y lamentable, no tenemos algo a futuro. No hay proyectos, no hay interés por la industria, por la actividad productiva. En el caso de los trabajadores de Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) tendríamos que hablar de que el 95 por ciento está afectado por suspensiones o despidos”, señaló Leonardo Almada, secretario de prensa de Smata Córdoba, al portal Infobae. “Tenemos que negociar con las empresas todo lo que se pueda para mantener los puestos de trabajo y sortear esta coyuntura. Las empresas ofrecen planes de retiro voluntario y a veces los compañeros se tientan. Otros van al retiro voluntario porque no aguantan las presiones o tienen otros problemas económicos. A diferencia de otras veces, ahora los compañeros no saben que va a pasar, lo que viene”, agregó.