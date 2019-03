El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil espera que la detención del ex presidente Michel Temer tenga como base hechos concretos y no especulaciones y delaciones sin pruebas, como ocurrió con el proceso del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. En un comunicado firmado por la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, y los líderes del PT en el Senado, Humberto Costa, y en Diputados, Paulo Pimenta, se afirma, por otro lado, que habiendo cumplido sus objetivos los principales artífices del impeachment contra Dilma Rousseff y la proscripción de Lula están siendo descartados. “Lo que es evidente es que, cumplidos los objetivos del golpe de 2016 y de la prohibición ilegal para que Lula participe de las elecciones de 2018, sus principales artífices están siendo descartados por los que realmente movieron los hilos: el sistema financiero y los representantes de los intereses extranjeros en el país, con el apoyo de los medios de comunicación conservadores”, dice el documento.