Más de 50 chicos en la provincia de Corrientes fueron estafados por un falso agente que les prometió pruebas de fútbol en Newell's y Central a cambio de tres mil pesos. El viaje a la ciudad nunca se concretó y el supuesto intermediario reconoció la maniobra delictiva. De igual forma, ante esta situación, la dirigencia de Newell's decidió viajar con sus entrenadores el 11 y 12 de abril a la ciudad de Santo Tomé a concretar así las pruebas futbolísticas a los chicos.

"Nos sentimos responsables y dolidos por este momento del equipo. No nos podemos quedar con que venimos de ser campeones". Jeremías Ledesma, arquero de Central

"Estoy dolido"

"No esperábamos la decisión tomada por los dirigentes porque no era lo conversado", reconoció Paulo Ferrari (foto), ex entrenador de Central, sobre su desvinculación como entrenador canaya. "Estoy dolido porque no respetaron lo que habíamos hablado, que podía haber malos resultados al principio pero que íbamos a salir con trabajo. Eso da bronca. Con lo que sucedió yo no voy a seguir trabajando en Central. Fue una situación fea, ya lo se lo dije a los dirigentes", lamentó ayer Ferrari.

4 Años de contrató firmó con Newell's el arquero Alan Aguerre, al comprar el club su pase a Vélez.

Central sin descanso

Diego Cocca (Foto) decidió no darle descanso al plantel de Central. El equipo entrenará hoy y mañana en Arroyo Seco. Los canayas visitarán el domingo 31 a Argentinos desde las 13.30 y el nuevo técnico auriazul comenzará el martes con los ensayos de fútbol para definir el once que jugará en La Paternal. Por el momento Cocca solo se dedicó a dirigir entrenamientos con tareas específicas de movimiento en defensa y ataque, sin dar señales de su preferencias para el debut.