“Justo ahorita en el vestuario estaban hablando del partido más importante de la historia del club. No me voy a perdonar nunca no haber estado en la final de la Copa Libertadores en Madrid (ante Boca)”, señaló Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de River. En tanto, su compatriota Juan Fernando Quintero fue sometido con éxito a la operación por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió ante Independiente.

Borré disputó el partido de ida ante Boca que finalizó 2-2 en La Bombonera, pero recibió una tarjeta amarilla que lo inhabilitó para el desquite en el Santiago Bernabéu, en la victoria 3-1 frente al rival de toda la vida y que significó la consagración más importante en la historia de River.

“Pero hubiese sido más duro si no nos quedábamos campeones”, añadió el atacante colombiano. Por otra parte, Crystal Palace de Inglaterra estaría interesado en contratar los servicios de Borré, que posee en su contrato con la institución de Núñez una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.