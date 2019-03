”No es una cuestión de sistema sino de actitud”, afirmó Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección tras la caída 3-1 ante Venezuela, en el primer amistoso de la fecha FIFA disputado en Madrid. “Lógicamente éste es un retroceso, pero nos va a servir mucho para lo que viene. Hay que saber que no es fácil, el rival también juega. Seguramente hay cosas para corregir, pero mejor que pasen ahora. Esperamos jugar mucho mejor y, sobre todo, entender mucho más el juego, que creo que hoy no lo entendimos”, deslizó el DT interino, quien asimismo se refirió a la vuelta de Lionel Messi, que fue dado de baja para el próximo partido ante Marruecos por una “reagudización de dolor pubiano bilateral”, al igual que Gonzalo Martínez, con una “lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo”.

Tras la derrota ante la Vinotinto, Scaloni analizó: “Viendo los goles, la línea de 3, de 4 o de 5 no tiene nada que ver. El primer gol es una pelota donde no hay presión y el rival la puede poner donde quiera. Teníamos más jugadores para marcar, pero nos hicieron el gol igual; entonces no es una cuestión de sistema, sí es una cuestión de actitud, de saber en todo momento qué tenemos que hacer. El segundo tiempo nos dejó cosas positivas.

Aprenderemos un montón de esta derrota. Este partido nos sirvió para ver cómo se asociaban con Messi”.

Sobre el regreso del astro rosarino, opinó: “Las situaciones que generamos fueron casi todas por desequilibrio de Messi; es muy raro que no lleve el peso del partido, y lo ha hecho. Son los demás los que tienen que dar más. En el segundo tiempo se sintió más cómodo y el equipo también, por una cuestión lógica que era afrontar el resultado. Tenemos mucho para corregir, pero cosas también positivas de cara al futuro. Lautaro Martínez hizo un buen partido. Es un delantero para tener en cuenta”, concluyó.

Precisamente Martínez, autor del único tanto de la Selección, reconoció: “Hicimos un mal primer tiempo, quizá por el nuevo sistema que no habíamos trabajado mucho; y cuando Venezuela marcó dos goles, nos complicamos más al tratar de buscar el gol. Cambiamos el esquema para el segundo tiempo y mejoramos, pero no alcanzó”, señaló el atacante de Inter de Milán.

Por último, el volante del Betis español, Giovani Lo Celso, manifestó: “Es un privilegio poder compartir equipo con Leo (Messi). Pero nos vamos tristes porque queríamos dejar una buena imagen”.