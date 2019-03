La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que la “esperanza” y el “optimismo” siguen intactos para “seguir encontrando los nietos” y calificó como “insensible” la actitud del presidente Mauricio Macri con la lucha de los organismos de derechos humanos.

La titular de Abuelas remarcó que desde que Cambiemos asumió el gobierno, no ha escuchado en la boca del presidente Macri “una palabra de satisfacción por cada nieto que encontramos, que es un argentino de su Gobierno”. En ese contexto, aseguró que “esa insensibilidad que duele no nos tiene que acostumbrar, sino tratar de revertirla con un nuevo gobierno que ponga las cosas en su lugar de a poco, con las posibilidades que tiene y que hay que ayudarlo, porque nos dejan un país endeudado hasta varias generaciones”, expresó Carlotto durante una entrevista por AM750.

En cuanto a la lucha de las Abuelas, Carlotto señaló que “siempre tuvimos esperanza y optimismo, sino no hubiéramos salido a luchar y buscar. ¿Quien decía que íbamos a encontrar los nietos cuando no sabíamos si era varón o mujer, cuándo habían nacido, a quién se parecían, dónde estaban?”, sostuvo la dirigente de derechos humanos, para quien la posibilidad de “bajar los brazos no existe”. “Tenemos mucho optimismo, esperanza y seguridad de que este camino es el que queremos hacer. Nunca bajar los brazos”, destacó.