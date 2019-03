Un nuevo ruidazo sacudió ayer distintos barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense. La protesta impulsada contra el ajuste y el aumento de las tarifas de servicios públicos volvió a dejar duras críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. “Estamos acá porque ya no se puede vivir. La gente no puede llegar a fin de mes y el presidente no escucha”, sentenció un vecino que participaba de la concentración multitudinaria en Acoyte y Rivadavia, en Caballito. “Este gobierno genera precarización. Estamos sufriendo todos: los jóvenes, los jubilados, la clase media y obviamente la población de bajos recursos”, agregó otra joven frente a uno de los pocos móviles televisivos presentes. La movilización estuvo esta vez signada por el apoyo al juez Alejo Ramos Padilla que el Ejecutivo busca destituir. “Está arrojando luz sobre las maniobras ilegales del gobierno”, comentó uno de los tantos jubilados que se sumaron a la protesta.