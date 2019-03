La humildad no es una de las cualidades que caracteriza a la ministra Patricia Bullrich. Y como para muestra solo basta un botón, la titular de la cartera de Seguridad dijo que si tiene que calificar su gestión le pondría un 8. No sólo eso, también afirmó que las fuerzas de seguridad bajo su control no emplean "la mano dura" sino que "se hace lo que hay que hacer".

Durante una entrevista radial, la funcionaria aseguró que con su política "se le puede ganar a la inseguridad". Entonces, cuando se le preguntó por la estrategia, que a veces se parece mucho a la mano dura, Bullrich dijo que lo que ella promueve es "ser firmes contra el delito y cercanos a la gente".

La ministra consideró, una vez más, que todo lo malo que hay en las fuerzas de seguridad proviene del gobierno anterior. "Antes de que llegáramos, había una política que no introducía a la víctima ni a la ciudadanía como elemento fundamental, y estaba basado todo en los derechos del delincuente. Ahora hay un equilibrio, con una política que algunos quieren llamar 'mano dura', pero es mucho más simple. Se hace lo que hay que hacer, no vivir en el mundo del revés", indicó

Sin duda que para otorgarse tan algo grado de calificación, la ministra debe haber dejado de lado los casos de gatillo fácil, como el del policía Chocobar o la muerte a manos de Prefectura del joven Rafael Nahuel.

Al parecer esos dos puntos que le falta a la ministra para alcanzar el diez, sinónimo de excelencia, son los casos de femicidio. Durante la entrevista la funcionaria reconoció apenas que "se mantienen estables".