En la víspera del 24 de marzo, Funes se sumó al recuerdo con un novedoso y primer Siluetazo por la Memoria. Organizado por el grupo "Pueblada por la Identidad Funes", se realizó una intervención artística en los alrededores de lo que funcionó como centro clandestino de detención Quinta de Funes. Cabe recordar que la finca fue habilitada como Espacio de Memoria a fines de 2017, luego de una intensa lucha de organizaciones locales y de derechos humanos. En tanto, hoy, y en línea con la multitudinaria actividad que se llevará adelante en Rosario, Funes tendrá su marcha, que partirá a la mañana desde el centro de la ciudad, desde la rotonda del Museo Murray, para culminar luego en la Quinta.

Desde hace unos días, en distintos puntos de su extensión, Funes amaneció con carteles que ponderaban la pregunta "¿Sabías?". La secundaba, a secas, la frase "Quinta de Funes", casi como una invitación a la búsqueda, al descubrir una parte de la histórica trágica que aconteció ahí nomás, a unos pasos. Luego, el viernes a la tarde, la movida prosiguió con el Siluetazo, en el cual se eligió usar "la silueta humana como símbolo que denuncia a la par que inquieta". "La Quinta se viste de ellas para seguir insistiendo con la importancia de que ese sitio devenga en lo que debe ser: un lugar para recordar a nuestres desaparecides, no sólo desde la tragedia sino desde la lucha por la construcción de un país para todes", explicaron desde la Pueblada.

La actividad vino acompañada de un palo no menor para el gobierno provincial, responsable de avanzar de manera enfática con el proyecto a desarrollar en el predio funense. En ocasión de la apertura, en 2017, desde la Provincia se anunció un ambicioso "plan cultural y educativo para la comunidad funense y de los alrededores". Desde la Pueblada, argumentaron, que lanzaron el Siluetazo, entre otros motivos, "para lograr que quienes hoy tienen la tarea de gestionar la Quinta como un Sitio de Memoria la saquen de su abandono y la ofrezcan a la comunidad como el espacio que permitirá no olvidar, no perdonar y, quizás, no repetir la historia".

La "Pueblada por la Identidad Funes" se define como un colectivo, un grupo de funenses que, de la mano de Abuelas y alineades con Juicio y Castigo de Rosario trabajan "por la recuperación y puesta en valor por parte de la comunidad de lo que fue un centro clandestino y hoy es (debiera ser) un Sitio de Memoria".