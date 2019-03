San Lorenzo de Almagro y Colón de Santa Fe empataron ayer 1-1 en el estadio Brigadier López su partido pendiente por la fecha 18 de la Superliga. La visita se puso en ventaja a los seis minutos de juego, tras una buena definición de Blandi, quien bajó la pelota con el pecho y sacó un derechazo cruzado para el Burián no tuvo respuesta. Después parecía que tenía controlado el trámite, pero en la última de la primera parte, tras una contra letal comandada por Estigarribia, el Pulga Rodríguez ingresó a espaldas de Senesi y conectó el centro para volver a poner el partido en tablas. Con este resultado, San Lorenzo -al que se le descontarán seis puntos al final del torneo- continúa sin poder salir de la última posición de la tabla.

1 COLON: Burián; Toledo, Olivera, G. Ortíz, Escobar; Bernardi, Zuqui, Celis, Estigarribia; Rodríguez,

Chancalay. DT: P. Lavallén.

1 SAN LORENZO: Torrico; Salazar, Coloccini, Senesi, D. Pérez; R. Martínez, Loaiza, Castellani, Salazar; Blandi, Reniero. DT: J. Almirón.

Estadio: Colón de Santa Fe.

Arbitro: Fernando Echenique.

Goles: 6m Blandi (SL), 45m Rodríguez (C),

Cambios: 46m Herrera por V. Salazar (SL), 55m Heredia por Chancalay (C), 57m Poblete por Castellani (SL), 69m B. Galván por Rodríguez (C), 75m F. Zuculini por Bernardi (C), 76m Fertoli por J.C. Salazar (SL).