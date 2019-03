Demoras para nombrar jueces y conformar tribunales, donde las subrogancias son regla. Demoras por cuestiones logísticas como coordinar videoconferencias con imputados a quienes se juzga a la distancia, sin moverse de sus ciudades, donde gozan de arrestos hogareños. Juicios con una audiencia por semana y hasta por quincena. Los problemas se repiten, los querellantes no se cansan de reclamar pero chocan con la indiferencia de algunos tribunales y de la Corte Suprema de Justicia, donde supo funcionar la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas de Lesa Humanidad. “La principal responsable sigue siendo la Corte, que no convocó a la Comisión en los últimos dos años y no generó ninguna iniciativa pese a las denuncias entregadas en los despachos de (Ricardo) Lorenzetti y (Carlos) Rosenkrantz”, destaca Pablo Llonto, del Colectivo de Abogados y Abogadas Mario Bosch, que el 5 y 6 de abril se reunirá en Mar del Plata. Llonto destaca la importancia del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia que presentó Abuelas de Plaza de Mayo e incluye medidas para acelerar los juicios. PáginaI12 repasa a continuación los juicios programados y algunos de los motivos de las últimas postergaciones:

Campo de Mayo XVII . Este jueves, tras diez años de instrucción, el TOF 1 de San Martín hará la audiencia preliminar de un juicio a 18 imputados por delitos contra 153 víctimas que pasaron por el centro clandestino El Campito. El juicio arrancaría el 29 de abril aunque no está confirmado. La audiencia estaba prevista para el 7 de marzo pero se postergó por problemas para conformar el tribunal, que tras el apartamiento de Marcelo Díaz Cabral estará integrado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada (sic) Flores Vega, a quien la Cámara de Casación le rechazó un pedido de no intervenir por el trabajo que acumula en su juzgado de origen. Otro problema que plantean las querellas es que se prevé apenas una audiencia por semana. Entre los acusados están Santiago Riveros, Ángel Omaechevarría, Eugenio Guañabens Perelló, Hugo Castagno, Carlos Somoza y Carlos Villanova.

Contraofensiva . El TOF 4 de San Martín juzgará desde el 9 de abril a nueve militares por secuestros, torturas y asesinatos contra 95 víctimas en el marco de las "contraofensivas" de Montoneros en 1979 y 1980. El juicio iba a arrancar este martes pero se demoró por problemas del Consejo de la Magistratura para coordinar videoconferencias con imputados que gozan de arresto domiciliario en ciudades del interior y seguirán el proceso desde juzgados locales. Los acusados, de inteligencia del Ejército en Campo de Mayo, son Jorge Apa, Eduardo Ascheri, Jorge Eligio Bano, Carlos Elías Casuccio, Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Angel Firpo, Raúl Muñoz, Marcelo Cinto Courtaux y Alberto Daniel Sotomayor.

Chavanne . El juicio en el TOF 5 porteño por los secuestros de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi), previsto para el 22 de marzo, se postergó para el 25 de octubre. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino fundaron la postergación en la cantidad de juicios que acumula el tribunal. La causa se elevó en el lejano diciembre de 2015. Los acusados son Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, y el agente Raúl Guglielminetti.

Comisaría de Moreno . El miércoles el TOF 5 de San Martín empezará a juzgar al ex comisario Omar Hernández y a los suboficiales Mario Rulli y Julio Narciso Flores, de la Fuerza Aérea, por delitos contra 70 víctimas en esa comisaría y en el centro Mansión Seré.

Brusa residual . El jueves, en Santa Fe, comienza un nuevo juicio al ex juez Víctor Brusa, que en diciembre, por decisión de la Cámara de Casación, volvió a su casa tras cumplir 13 de los 23 años de su primera condena.

Ligas Agrarias . El 5 de abril comienza en Resistencia el juicio por las desapariciones de trabajadores rurales y pequeños productores del Chaco, que además de militares y policías incluye al ex fiscal Domingo Mazzoni.

Neuquén . El 15 de abril empieza un juicio a ocho acusados por delitos contra 10 víctimas, incluyendo la desaparición forzada del periodista Jorge Enrique Esteban (corresponsal de Clarín) y su esposa María Teresa Oliva.

Tucumán . El 2 de mayo comienza el juicio "Tártalo" con 26 acusados por delitos contra 383 víctimas.

. El 2 de mayo comienza el juicio “Tártalo” con 26 acusados por delitos contra 383 víctimas. Zárate-Campana. El 27 de mayo el TOF 2 de San Martín comenzará al ex jefe del área 400, ex capitán de navío Jorge Bernardo, junto a Santiago Riveros, y al médico naval Omar Di Nápoli, encargado de dar el visto bueno para la tortura.